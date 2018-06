Kiel (dpa) - Die Weltwirtschaft hat nach Ansicht des Ökonomen Dennis Snower unter der seit Jahren kurzfristigen Finanzpolitik der USA bereits gelitten. Die Weltkonjunktur werde in Zukunft weiter unter Druck geraten, wenn in den USA nicht ein grundlegendes politisches Umdenken gelinge, sagte der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel der dpa zum Kompromiss im US-Haushaltsstreit. Es fehle an einem langfristigen Fiskalplan in den USA, um die Verschuldung abzubauen und die Wirtschaft anzukurbeln.

