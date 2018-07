Seattle (dpa) - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat alle Hände voll zu tun: Im vergangenen Jahr gingen unterm Strich 1203 Bestellungen für neue Verkehrsmaschinen ein.

Insgesamt stieg die Zahl der offenen Aufträge zum Jahresende damit auf 4373. So prall gefüllt seien die Bücher noch nie gewesen, teilte Boeing in Seattle mit. Eine andere Zahl dürfte den europäischen Rivalen Airbus allerdings noch mehr ärgern: Die Amerikaner lieferten 2012 insgesamt 601 Maschinen an Fluggesellschaften aus. Damit dürfte die Krone im Flugzeugbau nach mehreren Jahren wieder an Boeing gegangen sein. Airbus hat noch keine genauen Zahlen genannt, sich aber als Ziel 580 Auslieferungen gesetzt.

Boeing übergab gut ein Viertel mehr Maschinen als im Vorjahr an seine Kunden. Die Mitarbeiter in der Produktion hätten eine «eine eindrucksvolle Leistung» gezeigt, sagte Spartenchef Ray Conner. Verkaufsschlager ist und bleibt der Mittelstrecken-Jet 737. Auch gelang es Boeing nach jahrelangen Verzögerungen, die Fertigung des leichten Langstreckenfliegers 787 «Dreamliner» und des modernisierten Jumbos 747-8 hochzufahren.

