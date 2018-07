Doha (dpa) - Jupp Heynckes hat zum Auftakt des Trainingslagers in Katar ein flammendes Plädoyer in eigener Sache gehalten. Der Trainer des FC Bayern stellte die aktuelle Münchner Mannschaft am Donnerstag sogar über die dreifachen Europapokalsieger von 1974 bis 1976 um «Kaiser» Franz Beckenbauer.

«Der FC Bayern hat solch einen modernen, attraktiven, zeitgemäßen Fußball noch nie gespielt in seiner ganzen Historie», sagte Heynckes im Rückblick auf die dominante Hinrunde des Herbstmeisters. Seine Arbeit trage jetzt «Früchte», betonte Heynckes, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Ob dann Schluss ist, ließ der 67-Jährige in Doha weiterhin offen. Er verriet aber, dass er sich mit seiner Frau «schon darüber unterhalten» habe.