London (AFP) Mit der Veröffentlichung eines Briefs in der britischen Presse hat Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner den Streit um die Falklandinseln erneut angeheizt. Kirchner warf in dem am Donnerstag veröffentlichen Schreiben Großbritannien vor, die Inselgruppe im Südatlantik Argentinien vor 180 Jahren "gewaltsam entrissen" zu haben. Sie rief Premierminister David Cameron auf, sich an eine UN-Resolution von 1965 zu halten. Diese hatte beide Seiten aufgerufen, in Verhandlungen die Frage der Zugehörigkeit der Inselgruppe zu klären.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.