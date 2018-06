Lyon (AFP) Ein British-Airways-Flug von London Gatwick nach Tunis hat wegen zweier betrunkener Frauen an Bord eine Zwischenlandung in Lyon einlegen müssen. Das teilten die britische Fluggesellschaft und der französische Flughafen am Donnerstag mit und bestätigten damit entsprechende Medienberichte. Demnach versuchten die beiden 43 und 50 Jahre alten Frauen ins Cockpit vorzudringen und belästigten Mitglieder der Crew. Sie wurden in Lyon von der Polizei in Empfang genommen, anschließend setzte die Maschine ihren Flug in die tunesische Hauptstadt fort.

