Växjo (dpa) - Deutschlands Handballer haben acht Tage vor Beginn der WM in Spanien einen perfekten Einstand ins Jahr 2013 gefeiert. Im ersten von zwei Testspielen gegen Schweden gewann die Auswahl des Deutschen Handballbundes in Växjö überraschend mit 26:20 gegen den Olympia-Zweiten. In Hamburg treffen beide Mannschaften am Samstag in der O2 World erneut aufeinander. Die Generalprobe für die WM vom 11. bis 27. Januar folgt kommenden Mittwoch in Stuttgart gegen Rumänien.

