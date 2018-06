Neu Delhi (AFP) In Indien sind am Donnerstag fünf der mutmaßlichen Vergewaltiger der jungen Inderin angeklagt worden. Gegen die fünf Männer sei wegen Entführung, Mordes und Vergewaltigung Anklage erhoben worden, teilte ein ermittelnder Beamter in Neu Delhi mit. Die Vergewaltigung der 23-Jährigen Mitte Dezember und ihr Tod am vergangenen Samstag hatten weltweit für Schlagzeilen gesorgt.

