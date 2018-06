Leipzig (dpa) - Die Organspendeaffäre am Uniklinikum Leipzig hat die Debatte um das Transplantationssystem in Deutschland neu entfacht. Patientenschützer fordern, die Zahl der 47 Transplantationszentren in Deutschland zu halbieren. Der Vorsitzende der Deutschen Stiftung für Patientenschutz, Eugen Brysch, sagte, die Auslastung der Transplantationszentren funktioniere nicht. Deswegen gebe es einen Konkurrenzkampf und einen Wettbewerb, der in diesem sensiblen Bereich fehl am Platze sei.

