Neu Delhi (dpa) - Knapp eine Woche nach dem Tod des indischen Vergewaltigungsopfers ist am Donnerstag in Neu Delhi Anklage wegen Mordes gegen fünf Beschuldigte erhoben worden. Sie müssten sich außerdem wegen Gruppenvergewaltigung, Entführung und weiterer Straftaten verantworten.

Bei dem sechsten Beschuldigten sollte überprüft werden, ob er wie von ihm angegeben minderjährig ist. Dann würde er vor ein Jugendgericht gestellt. Den volljährigen Beschuldigten droht die Todesstrafe. Ein neues Schnellgericht soll über sie urteilen. Das 23-jährige Opfer war am 16. Dezember vergewaltigt und gefoltert worden. Am Samstag starb die junge Frau an ihren Verletzungen.