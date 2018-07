Hamburg (dpa) - Sylvie van der Vaart geht davon aus, dass ihre Ehe mit HSV-Profi Rafael unwiederbringlich gescheitert ist. «Ich liebe meinen Mann noch immer, aber die Trennung ist endgültig», sagte die 34 Jahre alte Fernsehmoderatorin der «Bild»-Zeitung. Beide hätten in der Vergangenheit ihre Karrieren verfolgt. In einer von ihrem Anwalt in Amsterdam verbreiteten Erklärung hatten die Moderatorin und der 29 Jahre alte Profifußballer offiziell ihre Trennung bekanntgegeben.

