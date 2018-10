New York (dpa) - Die vor allem mit ihrem Hit «Tennessee Waltz« international bekannt gewordene US-Sängerin Patti Page ist tot. Page sei bereits am Neujahrstag im Alter von 85 Jahren in Kalifornien gestorben, berichteten US-Medien am Mittwoch.

Sie beriefen sich auf einen Sprecher des Altenheims, in dem die Sängerin zuletzt gelebt hatte. Die 1927 als Clara Ann Fowler im US-Bundesstaat Oklahoma geborene Page sang zunächst im Kirchenchor und in Radioshows, bevor sie 1947 einen Plattenvertrag erhielt.

1950 schaffte sie mit dem Lied «Tennessee Waltz», das sich mehr als zehn Millionen mal verkaufte, den Durchbruch. Weitere Hits wie «How Much is that Doggie in the Window» oder «Go on with the Wedding» und eine eigene TV-Show machten sie zu einer der beliebtesten Show-Stars der 1950er Jahre in den USA. 1999 schaffte Page, die zweimal verheiratet war und zwei Kinder hat, mit einem Konzert in der Carnegie-Hall noch einmal ein Comeback und gewann für das Live-Album einen Grammy.

