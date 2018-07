Madrid (AFP) 1200 Skifahrer sind in den spanischen Pyrenäen von einem Berg gerettet worden, wo sie wegen heftiger Windböen die Nacht über hatten ausharren müssen. Die letzte Gruppe sei am Donnerstagmorgen um 09.30 Uhr im Tal angekommen, teilte das Unternehmen Aramón mit, das Lifte und andere Einrichtungen im Wintersportgebiet Panticosa betreibt. Nachdem die Skilifte am Mittwochnachmittag wegen des starken Windes angehalten werden mussten, saßen die Skifahrer in einer Imbissstube auf dem Berg fest.

