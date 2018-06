Köln (SID) - Nach den Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen macht die Vierschanzentournee ab Donnerstag in Österreich Station. Ab 13.45 Uhr steht für die DSV-Adler um Severin Freund und Martin Schmitt am Berg Isel in Innsbruck die Qualifikation für den Wettbewerb am Freitag an.

Der erste Biathlon-Weltcup im neuen Jahr steigt in der Rennsteig-Arena im thüringischen Oberhof. Den Auftakt macht am Donnerstag die Staffel der Frauen, der Startschuss fällt um 17.30 Uhr.

Neun Tage vor dem Auftaktspiel bei der Handball-WM in Spanien gegen Brasilien steht für die deutsche Nationalmannschaft ein Härtetest an. Das Team von Trainer Martin Heuberger trifft in Växjö auf den viermaligen Weltmeister Schweden. Die Skandinavier waren überraschend in der Qualifikation an Montenegro gescheitert. Anwurf ist um 19.15 Uhr.