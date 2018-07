Ankara (AFP) In der Türkei ist Medienberichten zufolge der frühere Generalstabschef Ismail Hakki Karadayi wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in den Militärputsch von 1997 festgenommen worden. Der General im Ruhestand sei am Donnerstagmorgen in Istanbul verhaftet worden und solle im Laufe des Tages vor einem Gericht in Ankara vernommen werden, berichteten mehrere Fernsehsender. Im Zuge von Ermittlungen zu dem Putsch waren im April 2012 bereits rund 20 frühere Offiziere festgenommen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.