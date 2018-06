Seoul (AFP) Google-Chef Eric Schmidt will nach südkoreanischen Angaben demnächst nach Nordkorea reisen. Die Behörden seien informiert worden, dass der Vorstandsvorsitzende des US-Internetkonzerns einen "privaten Besuch" in Nordkorea plane, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Außenministeriums am Donnerstag. Weder der Termin noch der genaue Grund der Reise seien bekannt.

