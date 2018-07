Washington (AFP) Knapp zwei Monate nach der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in den USA ist am Donnerstag der neue Kongress zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Die Mehrheitsverhältnisse in beiden Häusern des 113. Kongresses in der US-Geschichte bleiben dabei weitgehend unverändert. Im Senat, dem Oberhaus des Parlaments, dominieren weiterhin die Demokraten des Anfang November wiedergewählten Präsidenten Barack Obama, im Repräsentantenhaus hingegen die Republikaner.

