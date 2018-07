Offenbach (dpa) - Heute ist es im Süden zunächst gebietsweise aufgelockert. Später trübt es auch dort ein und bei starker bis geschlossener Bewölkung regnet oder nieselt es zeitweise im ganzen Land.

An den Alpen sowie im östlichen und südöstlichen Bergland kann es anfangs schneien, bevor der Schneefall auch dort in Regen oder Nieselregen übergeht, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. In einigen Tälern, wo sich längere Zeit die Kaltluft aus der Nacht hält, ist vorübergehend gefrierender Regen möglich.

Die Temperatur steigt auf 4 bis 11 Grad, wobei es zwischen Kölner Bucht und Nordsee am mildesten wird. Im Süden ist es meist windschwach, sonst weht mäßiger bis frischer Südwest- bis Westwind, der im Küstenbereich sowie in höheren Lagen in Böen Sturmstärke erreichen kann.