Peking (AFP) Bei einem Brand in einem Waisenheim in China sind sieben Kinder getötet worden. Das Feuer in der privat betriebenen Einrichtung in Lankao in der zentralchinesischen Provinz Henan habe am Freitag erst nach zwei Stunden gelöscht werden können, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Vier Kinder seien sofort tot gewesen, drei weitere starben auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein zehn Jahre altes Kind wurde mit Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

