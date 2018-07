München (AFP) Vor der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Wildbad Kreuth in der kommenden Woche hat der Chef der Freien Wähler die Christsozialen mit der Piratenpartei verglichen. "Die haben kein Thema mehr, da kann man die CSU nur mit den Piraten vergleichen: Inhaltlich ist das gleich Null", sagte der Freien-Wähler-Vorsitzende Hubert Aiwanger der Nachrichtenagentur AFP in München.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.