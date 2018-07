Berlin (AFP) SPD und Grüne wollen nach einem Wahlsieg in Niedersachsen stärkeren Einfluss auf die Bundespolitik nehmen. Beide Parteien würden im Fall eines Wahlsiegs ihre neue Mehrheit im Bundesrat nutzen, um "sehr aktiv in die Bundespolitik einzugreifen", kündigte SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil am Freitag in Berlin an. Geplant seien Initiativen zur Abschaffung des Betreuungsgelds und des Hotelsteuerprivilegs, zur Einführung eines Mindestlohns, zur schärferen Bekämpfung der Steuerkriminalität und zum Ausbau des Betreuungsangebots für Kinder.

