München (AFP) Umweltfreundlichkeit spielt für Europas Autofahrer bei den Erwartungen an das Auto der Zukunft laut einer Umfrage eine eher nachrangige Rolle. Maximale Sicherheit hingegen stehe auf Platz eins der Anforderungen, die Autofahrer in 25 Jahren an ein Fahrzeug richteten, wie das Autoportal Autoscout24 am Freitag in München mitteilte. Für 92,6 Prozent stehe Sicherheit an oberster Stelle. 88,8 Prozent wollten kostengünstige Mobilität, 85,9 Prozent höchsten Komfort auf Reisen. Für 85,7 Prozent seien Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit besonders wichtig.

