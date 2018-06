Berlin (AFP) Das Bundesumweltministerium hat am Freitag das Ziel bekräftigt, hochradioaktiven Atommüll auch künftig in Deutschland endzulagern. Ein Sprecher von Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) wies in Berlin einen Artikel der "Süddeutschen Zeitung" zurück, nach dem durch eine Novelle des Atomgesetzes künftig eine Endlagerung im Ausland angestrebt sei. "Deutsche Atomabfälle sind grundsätzlich an Lager in Deutschland abzuliefern. Dieser Grundsatz gilt auch weiterhin."

