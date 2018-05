Köln (AFP) Das Umfragehoch für die Union hält an. In dem am Freitag veröffentlichten "Deutschlandtrend" der ARD erreichten CDU/CSU mit 41 Prozent ihren besten Wert seit November 2007. Mitte Dezember hatten sie noch bei 40 Prozent gelegen. Der Koalitionspartner FDP blieb mit vier Prozent anhaltend schwach.

