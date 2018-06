New York (dpa) - Der «Star Wars»-Produzent George Lucas (68) will heiraten. Lucas wolle seiner Lebensgefährtin Mellody Hobson das Jawort geben, berichtete der «Hollywood Reporter» am Donnerstag unter Berufung auf einen Sprecher des Medienkonzerns Lucasfilm.

Mit der TV-Moderatorin und Managerin beim Animationsfilm-Studio DreamWorks ist Lucas seit 2006 zusammen. Sie ist mehr als 20 Jahre jünger als er.

Wo und wann die beiden heiraten werden, wurde zunächst nicht bekannt. Lucas wurde vor allem als Produzent der «Star Wars»- und «Indiana Jones»-Filme bekannt. Im Oktober hatte er seinen Medienkonzern Lucasfilm für rund vier Milliarden Dollar (etwa 3,1 Milliarden Euro) an Disney verkauft und angekündigt, das Geld spenden zu wollen.

