London (SID) - Champions-League-Sieger FC Chelsea hat den ehemaligen Bundesligaprofi Demba Ba verpflichtet. Dies gaben die Londoner auf ihrer Internetseite bekannt. Der senegalesische Fußball-Nationalspieler wechselt mit sofortiger Wirkung von Newcastle United zu den Blues, bei denen er einen Vertrag bis 2016 unterschrieben hat. Bereits am Samstag könnte der 27-Jährige im FA-Cup gegen Southampton eingesetzt werden. Über die Ablösesumme machte Chelsea keine Angaben.

"Wenn sich ein solcher Verein, der im letzten Jahr die Königsklasse gewonnen hat, für dich interessiert, ist die Entscheidung sehr einfach. Es fühlt sich gut an, hier zu sein. Ich bin sehr glücklich und stolz", sagte Ba. Der Stürmer hatte von 2007 bis Januar 2011 für 1899 Hoffenheim in 67 Bundesliga-Spielen 25 Treffer erzielt, ehe er mit einem Streik seinen Abschied aus dem Kraichgau provoziert hatte. Über West Ham United kam er schließlich nach Newcastle, wo er in der vergangenen Saison mit 16 Toren maßgeblich am Einzug in die Europa League beteiligt gewesen war.

Bei seinem neuen Klub trifft Ba auch auf den ehemaligen Bremer und Gladbacher Marko Marin, der sich nach seinem Wechsel nach London allerdings noch nicht durchgesetzt hat und bei der jüngsten 0:1-Blamage gegen Ligaschlusslicht Queens Park Rangers zum ersten Mal in einem Ligaspiel in der Startelf stand.