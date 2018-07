Athen (AFP) In der Steuerflucht-Affäre um Griechenlands ehemaligen Finanzminister Giorgos Papakonstantinou sind zwei seiner früheren Mitarbeiter von der Staatsanwaltschaft vernommen worden. Die beiden Beamten seien am Donnerstagabend "in aller Verschwiegenheit" einbestellt worden, um zu der mutmaßlichen Änderung einer Liste mit Steuerflüchtlingen auszusagen, verlautete am Freitag aus Justizkreisen. Papakonstantinou soll während seiner Amtszeit 2009 bis 2011 von der Liste mit griechischen Kontoinhabern bei der HSBC in der Schweiz die Namen mehrerer Verwandter gestrichen haben.

