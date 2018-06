Berlin (dpa) - Raucher müssen seit Jahresbeginn tiefer in die Tasche greifen - als Konsequenz aus einer 2010 beschlossenen Steuererhöhung in fünf Stufen. Darüber hinaus gebe es keine weitergehenden Pläne für Steuererhöhungen auf Tabak-Feinschnitt, versicherte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums in Berlin. Er dementierte damit einen Zeitungsbericht, nach dem Minister Wolfgang Schäuble nach der Bundestagswahl im Herbst die Steuer auf Tabak-Feinschnitt für selbst gedrehte Zigaretten erhöhen will.

