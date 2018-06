Neu Delhi (AFP) In Erinnerung an die vergewaltigte Studentin, deren Tod Indien schockiert hat, haben im Nordosten des Landes 600 Gitarristen gemeinsam das John-Lennon-Lied "Imagine" angestimmt. "Wir haben dieses Lied gewählt, weil es von Hoffnung, Frieden und Versprechen spricht", erklärte Sonam Bhutia, einer der Organisatoren des Musikfestivals in Darjeeling, am Freitag. Mit dem Song hätten sie zeigen wollen, dass sie "in diesem Moment der unfassbaren Trauer" an der Seite der Familie des Vergewaltigungsopfers seien.

