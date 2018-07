Tokio (AFP) Der Kompromiss im US-Haushaltsstreit hat auch in Japan die Börsenkurse steigen lassen. Am Freitag, dem ersten Handelstag an der Börse in Tokio im neuen Jahr, notierte der Nikkei-Index mit 10.688,11 Punkten 2,82 Prozent im Plus. Zur guten Stimmung trug der schwache Kurs des Yen gegenüber Dollar und Euro bei. Die Geschäfte an der Börse liefen auf Hochtouren, registriert wurden mehr als 3,4 Milliarden Transaktionen.

