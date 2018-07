Damaskus/Istanbul (dpa) - Die Vororte der syrischen Hauptstadt Damaskus werden immer mehr zu einer Todeszone. Die Organisation Syrischer Menschenrechtsbeobachter meldete am Freitag, am Vortag seien in Syrien mehr als 210 Menschen getötet worden, davon alleine 60 im Großraum Damaskus.

In der Nacht starben nach Angaben von Aktivisten zehn Menschen, als eine Autobombe neben einer Tankstelle im Bezirk Masakin Birse detonierte.

Unterdessen hat der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan das Regime in Damaskus erneut vor Angriffen auf die Türkei gewarnt. Ankara habe alle Anstrengungen für den Erhalt des Friedens in der Region unternommen und werde dies fortsetzen, obwohl die Bemühungen oft der schwerere Weg seien, zitierten türkische Medien Erdogan am Freitag. «Jederzeit sind wir mit allen unseren Möglichkeiten zum Krieg bereit», warnte Erdogan demnach am späten Donnerstagabend bei einer Konferenz türkischer Botschafter in Ankara. Aus Syrien sind in den vergangenen Monaten wiederholt Granaten in der Türkei eingeschlagen. Die türkische Armee reagierte mit Artilleriefeuer.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) lehnt ein Eingreifen der Nato in Syrien ab. «Ich wende mich strikt gegen Spekulationen über eine militärische Intervention der Nato», sagte Westerwelle der «Welt». «Ich weiß mich dabei in bester Gesellschaft unserer Partner.» Auch ohne Intervention sieht der Außenminister den Erosionsprozess des Regimes von Präsident Baschar al-Assad «mit zunehmender Geschwindigkeit» voranschreiten. «Das macht uns und vor allem den Menschen vor Ort Hoffnung, dass die Zeit Assads bald vorbei ist und unter Führung der nationalen Koalition ein Neuanfang möglich wird», sagte Westerwelle.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen hat der syrische Bürgerkrieg, der 2011 begonnen hatte, bereits mehr als 60 000 Todesopfer gefordert.