Santiago de Chile (dpa) - Unbekannt haben auf eine Farm in Chile einen Brandanschlag verübt. Dabei kam ein Ehepaar ums Leben. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Verbindung mit dem Mapuche-Konflikt in der Araucania-Region aus: Die Mapuche-Gemeinden im Süden Chiles fordern die Rückerstattung von Ländereien, die sie als Ureinwohner besaßen. Ein 26-jähriger Mann wurde als Verdächtiger festgenommen. Das teilte die Anklagebehörde mit. Am Tatort wurden Flugblätter gefunden, auf denen es um den Tod eines Mapuche-Studenten geht, der bei der Besetzung eines Landguts von der Polizei getötet worden war.

