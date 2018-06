Manila (dpa) - Ein berüchtigter Drogenhändler ist auf den Philippinen offenbar unter Rauschgifteinfluss Amok gelaufen und hat sieben Menschen umgebracht. Die Polizei erschoss den Schützen, teilte sie mit. Der Mann habe in seiner Nachbarschaft in Cavite südlich der Hauptstadt Manila plötzlich wild um sich geschossen. Fünf Menschen starben auf der Stelle, darunter kleine Kinder. Zwei Opfer starben auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Täter sei ein bekannter Drogenhändler in der Gegend, sagte der Gouverneur der Provinz Cavite im Rundfunk. Er habe wahrscheinlich unter Drogen gestanden.

