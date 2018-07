Havanna (AFP) Im vergangenen Jahr sind in Kuba nach einer Statistik der Menschenrechtsorganisation CCDHRN (Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional) 6602 politisch motivierte Festnahmen erfolgt. Dies sei eine Zunahme um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte die CCDHRN am Donnerstag (Ortszeit) in Havanna mit. Allein im Dezember wurden demnach 567 Menschen aus politischen Gründen festgenommen. Die Haftzeiten betrugen in vielen Fällen nur einige Stunden.

