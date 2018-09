München (dpa) - Die Deutsche Telekom hat sich nach dem Verlust der Bundesligarechte mit dem Bezahlsender Sky Deutschland auf eine umfassende Zusammenarbeit geeinigt.

Nach langen Verhandlungen schlossen die Unternehmen einen bis 2017 laufenden Vertrag ab. Unter anderem können damit die inzwischen rund 190 000 Kunden des bisherigen Telekom-Angebots Liga Total auch in der nächsten Saison Fußball schauen - ohne einen neuen Vertrag abschließen zu müssen.

Erst ab der Saison 2014/15 muss dann ein Sky-Vertrag abgeschlossen werden, wie die Unternehmen am Freitag mitteilten. «Die Vereinbarung stellt sicher dass alle, die bereits die Bundesliga über die Telekom Entertain-Plattform sehen, dies auch in Zukunft ohne Unterbrechung tun können», sagte Sky-Chef Brian Sullivan.

Darüber hinaus können die TV-Kunden des Telekom-Internetangebots Entertain können von Mitte des Jahres an das gesamte Angebot von Sky Deutschland dazu buchen.

Die Münchner erschließen sich damit einen weiteren Vertriebsweg für ihre Produkte. Entertain hat derzeit nach Angaben von Telekom Deutschland Marketingchef Michael Hagspihl rund 1,9 Millionen Kunden. Wie die Preise und die Angebote für diese Kundschaft aussehen werden, wollen die Firmen aber erst zu Branchenmesse AngnaCom im Juni bekanntgeben.

Mit der Kooperation von Sky und Telekom endet auch die Zusammenarbeit der Telekom mit dem Münchner Unternehmen Constantin Medien, das bisher die Fußballangebote für den Konzern produzierte.

Dem Abschluss waren längere Verhandlungen vorausgegangen. Im vergangenen Jahr hatte Sky Deutschland bei der Neuvergabe der Übertragungsrechte für die Bundesliga nicht nur erneut den Zuschlag bekommen, sondern der Telekom überraschend auch noch die Rechte für die Übertragung im Netz abgenommen. Für die Bonner war es eine herbe Schlappe, wollte die Telekom doch eigentlich alle Rechte bekommen. Sullivan signalisierte bereits frühzeitig Gesprächsbereitschaft.

Ohne die Einigung hätten die Kunden von Liga Total von der kommenden Spielzeit an in die Röhre geguckt, ebenso wie die Nutzer, die das Fußballangebot auf dem Handy nutzten. Trotz der Hängepartie habe es aber kaum Kündigungen gegeben, sagte Hagspihl. Es seien im vergangenen Quartal sogar noch weitere Kunden hinzugekommen. Der Manager wies zurück, dass sich die Telekom mit der Einspeisung des kompletten Sky-Angebots aus dem eigenen Pay-Geschäft zurückziehe.

Wer nun wem wie viel für den Deal bezahlt, wollten die beiden Unternehmen allerdings nicht verraten. Der seit Jahren defizitäre Bezahlsender musste für die Fußball-Rechte tief in die Tasche greifen und bezahlt insgesamt fast zwei Milliarden Euro. Großaktionär Rupert Murdoch hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Hunderte Millionen in den Konzern gepumpt. Zwar hat sich Sky kräftig erholt und schrieb zuletzt operativ sogar schwarze Zahlen, braucht aber mehr Einnahmen und Kunden.