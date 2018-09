Wilhelmshaven (dpa) - Der CDU-Bundesvorstand trifft sich heute unter Leitung von Parteichefin und Kanzlerin Angela Merkel zu einer Klausur im niedersächsischen Wilhelmshaven. Zentrales Thema des zweitägigen Treffens zum Auftakt des Wahljahres 2013 ist die Wirtschaftslage in Deutschland. Die Christdemokraten beraten darüber, wie sie bei den Wahlen in Niedersachsen, in Bayern und im Bund mit einem Programm zur Stärkung von Wirtschaft und Arbeitsplätzen punkten können. Morgen Nachmittag eröffnen Merkel und Niedersachsens Ministerpräsident David McAllister in Braunschweig den CDU-Wahlkampf.

