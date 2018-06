Manila (AFP) Ein Amokläufer in einem Vorort der philippinischen Hauptstadt Manila hat mindestens fünf Menschen getötet und elf weitere verletzt. Die Tat ereignete sich am Freitag in einem Wohnviertel und danach auf einem Markt von Kawit, rund 40 Kilometer südlich von Manila, wie Bezirkspolizeichef Jaime Rollon der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der Polizeibeamte Arnulfo Lopez sagte, unter den Todesopfern sei ein siebenjähriges Mädchen. Vier weitere Kinder seien verletzt worden. Der Amokläufer wurde in einer Schießerei mit der Polizei getötet.

