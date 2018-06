Berlin (dpa) - Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner rechnet mit weiter steigenden Lebensmittelpreisen in Deutschland. 2013 sei bei Lebensmitteln mit einem moderaten Preisanstieg von bis zu drei Prozent zu rechnen, sagte die CSU-Politikerin der Zeitung «Die Welt». Bereits im vergangenen Jahr hätten die Preise für Nahrungsmittel zugelegt. Dennoch seinen Lebensmittel in Deutschland immer noch deutlich preisgünstiger als in den meisten Nachbarländern, sagte Aigner. Deutsche Verbraucher geben rund zwölf Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel aus - weniger als viele Nachbarländer.

