Berlin (dpa) - Kinderbesuch im Kanzleramt: Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt im neuen Jahr hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Sternsinger aus allen 27 Bistümern empfangen. Bundesweit ziehen zur Zeit 500 000 Kinder in Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür. Merkel spendete die Mittel für eine Krankenstation im ostafrikanische Tansania. «Wir wollen, dass überall auf der Welt Jungen und Mädchen gesund aufwachsen können», sagte die CDU-Politikerin. An die Kinder gerichtet sagte Merkel: «Ihr seid so etwas wie Könige der Barmherzigkeit.»

