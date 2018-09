Moskau (AFP) Die Verleihung der russischen Staatsbürgerschaft an den französischen Filmstar Gérard Depardieu hat in Russland Kritik und Spott nach sich gezogen. Der Schauspieler könne nun "eine echte historische Rolle" spielen, indem er sich am 31. Januar an einer Demonstration der Opposition in Moskau beteilige, schrieb der linksgerichtete Oppositionspolitiker Eduard Limonow am Freitag in seinem Blog. "Jeden 31. im Monat um 18.00 Uhr fordern russische Bürger (...) das Recht, sich friedlich zu versammeln, wie es in Artikel 31 der Verfassung vorgesehen ist. Wir warten auf Dich, Gérard!"

