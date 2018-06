Damaskus (AFP) Die syrische Regierung hat der UNO "Parteilichkeit" bei der Beurteilung des Konflikts im Land vorgeworfen. Dem UN-Menschenrechtsrat "mangele" es "an Professionalität", hieß es in einem Brief des Außenministeriums an die UNO, den die amtliche Nachrichtenagentur Sana am Freitag veröffentlichte. Das Ministerium bezog sich auf den Bericht einer vom Menschenrechtsrat eingesetzten Expertenkommission, die den Syrien-Konflikt zuletzt als zunehmend religiös geprägt eingestuft hatte.

