Ankara (AFP) In der Türkei ist Medienberichten zufolge der frühere Generalstabschef Ismail Hakki Karadayi nach einer Befragung zu seiner Rolle beim Militärputsch von 1997 wieder freigelassen worden. Der General im Ruhestand sei am Donnerstagabend aus Mangel an Beweisen bis zu einem möglichen späteren Prozess aus der Haft entlassen worden, nachdem er vor einem Gericht in Ankara ausgesagt hatte, berichtete der Nachrichtensender NTV am Freitag. Demnach bleibt Karadayi unter der Aufsicht der Justiz und darf nicht ins Ausland reisen.

