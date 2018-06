Buenos Aires (AFP) In Argentinien sollen in diesem Jahr in einer großen Kampagne gegen Aids und andere sexuell übertragbare Krankheiten 82 Millionen Gratis-Kondome verteilt werden. Wie das Gesundheitsministerium in Buenos Aires am Freitag (Ortszeit) weiter mitteilte, werden auch 17 Millionen Packungen Gleitmittel ausgehändigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.