Frankfurt/Main (AFP) Die Finanzaufsicht BaFin plant einem Zeitungsbericht zufolge rigorose Kontrollen der Gehälter und Boni in deutschen Banken. Die Behörde bereite derzeit für das laufende Jahr in großem Umfang Sonderprüfungen der Fixgehälter und Leistungsprämien von Bankern vor, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" am Samstag vorab aus ihrer neuen Ausgabe. Es solle geprüft werden, "wie die Banken den neuen Vorschriften für Vergütungssysteme nachkommen", sagte Raimund Röseler, Exekutivdirektor für Bankenaufsicht bei der BaFin, dem Blatt.

