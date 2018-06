Grenoble (AFP) Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Südosten Frankreichs sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handle es sich um die fünf Passagiere an Bord der Maschine, teilte die Polizei in der Stadt Grenoble am Samstag mit. Demnach verunglückte die zweimotorige Maschine kurz nach dem Start in der Gemeinde Saint-Pierre-de-Bressieux in der Nähe des Flughafens von Grenoble aus noch ungeklärter Ursache.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.