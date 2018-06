Doha (dpa) - Ibrahim Afellay hat sich im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in Katar eine Prellung des rechten Sprunggelenks und Wadenbeins zugezogen. Der niederländische Nationalspieler musste die Übungseinheit in Doha abbrechen.

Eine medizinische Untersuchung ergab, dass Afellay nicht ausfallen wird und nach Vereinsangaben das Trainingslager weiter bestreiten kann. Der bis zum Saisonende vom FC Barcelona ausgeliehene Mittelfeldspieler war beim abschließenden Übungsspiel vom früheren deutschen Nationalspieler Christoph Metzelder bei einem Zweikampf im Mittelkreis am rechten Fuß getroffen worden. «Ich bin zu spät gekommen in der Szene. Ich treffe ihn unglücklich an seinem Fuß», sagte Metzelder.

Afellay humpelte unter Schmerzen vom Platz. Sein Fuß wurde gleich verbunden, um eine Schwellung einzudämmen. Afellay hatte Schalke schon in den letzten Partien vor der Winterpause gefehlt, nachdem er sich Mitte November im Länderspiel zwischen Holland und Deutschland (0:0) in Amsterdam einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte.