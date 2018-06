Damaskus (dpa) - Der syrische Präsident Baschar al-Assad will morgen Stellung zu den jüngsten Entwicklungen in Syrien und in der Region nehmen. Das kündigte die staatliche Nachrichtenagentur Sana an. Seit Tagen gibt es im Großraum von Damaskus heftige Kämpfe. Dort versucht das Regime mit massiven Militäroperationen den Vormarsch der Rebellen zu stoppen. Die Nato hat derweil mit Vorbereitungen für die Aufstellung von «Patriot»-Luftabwehrraketen im türkischen Grenzgebiet begonnen. Sie sollen den Nato-Partner Türkei vor möglichen Angriffen aus Syrien schützen. Daran ist auch die Bundeswehr beteiligt.

