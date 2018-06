München (dpa) - Die Münchner Polizei fahndet nach einem Mörder, der eine 31-Jährige im Treppenhaus erstochen hat. Die Frau war am Abend gegen 20.30 Uhr aus dem Fitness-Studio nach Hause gekommen. Nachdem sie die Haustür geöffnet hatte, wurde sie mit einem Messer angegriffen. Nachbarn hörten Hilferufe und riefen einen Notarzt, doch die Hilfe kam zu spät. Die Frau, die aus Sachsen stammte und seit mehreren Jahren in einem Münchner Verlag arbeitete, erlag noch am Tatort ihren Verletzungen. Die Hintergründe sind noch unklar.

