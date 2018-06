Rom (dpa) - Bei einem Unfall mit einem Schneemobil sind am späten Abend sechs Menschen in den italienischen Dolomiten ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden schwer verletzt, als der Motorschlitten mit Anhänger von einer Piste bei Cavalese abkam und rund 100 Meter in die Tiefe stürzte. Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Bei den Opfern soll es sich nach ersten Erkenntnissen um russische Urlauber handeln. Warum sie von der Piste abkamen, war zunächst nicht bekannt. Die Abfahrtstrecke auf der sich das Unglück ereignete, ist als besonders schwierige Piste ausgezeichnet.

