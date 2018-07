Chicago (AFP) Bei einer Geiselnahme in der Stadt Aurora im US-Bundesstaat Colorado sind am Samstag nach Medienberichten vier Menschen getötet worden, darunter der Geiselnehmer. Wie der örtliche Fernsehsender KUSA berichtete, gelang es einer Geisel, aus dem Haus zu entkommen, in dem sich der Täter verschanzt hatte, und Polizisten zu verständigen. Mehrere Gebäude in der Nähe wurden vorsichtshalber geräumt.

