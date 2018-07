Val di Fiemme (SID) - Langläuferin Denise Herrmann hat bei der Tour de Ski eine Top-10-Platzierung im Endklassement weiter im Blick. Herrmann fiel auf der sechsten und vorletzen Etappe in Val di Fiemme im Massenstartrennen über 10 km im klassischen Stil durch ihren 15. Platz in der Gesamtwertung allerdings vom achten auf den neunten Rang zurück. Direkt vor der Oberwiesenthalerin kam Katrin Zeller als beste Deutsche ins Ziel. Als Gesamt-13. hat die Oberstdorferin ebenfalls noch Chancen auf eine Platzierung unter den besten Zehn.

Den Sieg an der Stätte der kommenden Nordischen Ski-Weltmeisterschaften (20. Februar bis 3. März) sicherte sich Justyna Kowalczyk. Die Polin steht nach ihrem vierten Tageserfolg vor ihrem vierten Tour-Triumph in Folge. Die 29-Jährige hat in der Gesamtwertung einen Vorsprung von 2:08 Minuten auf Therese Johaug (Norwegen). Herrmann nimmt den finalen Anstieg auf die Alpe Cermis am Sonntag 3:43,2 Minuten nach Kowalczyk in Angriff, Zeller startet 4:44,1 Minuten nach der 30-km-Olympiasiegerin.

Vor dem Start des Rennens hatten die Athletinnen in Gedenken an die sechs Todesopfer eines tragischen Schneemobil-Unfalls in der Nähe des italienischen Cavalese eine Schweigeminute eingelegt.